Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов

Чешская сторона уведомила РФ о высылке 18 российских дипломатов из республики, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Премьер страны Анджей Бабиш заявил, что у властей якобы есть данные, указывающие на "причастность российских спецслужб ко взрыву" (на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году. Погибли два человека - ред.).

Со своей стороны, глава МВД Ян Гамачек пояснил, что у высылаемых дипломатов есть 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

МИД РФ назвал "фокусами" решение страны о высылке и предупредил о последствиях.

"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - сказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.