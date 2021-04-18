Премьер Болгарии в отставке восстановил работу оперативного штаба по борьбе с COVID-19

Глава правительства Болгарии в отставке Бойко Борисов распорядился восстановить работу национального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, расформированного 15 апреля. Об этом премьер-министр заявил в воскресенье на брифинге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Оппоненты] пытаются играть со здоровьем людей, говорить, что мы о нем не думаем. Мое предложение - если хотят, то пусть штаб будет [работать]", - заявил Борисов.

Санитарные службы Болгарии выявили за последние сутки 1 076 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 385 963. За минувшие сутки умерли 38 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 15 138.