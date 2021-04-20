Британские власти намерены сделать все возможное, чтобы не допустить создания Суперлиги

Правительство Соединенного Королевства намерено сделать все возможное, чтобы не допустить создания европейской футбольной Суперлиги. Об этом, выступая в понедельник в Палате общин британского парламента, заявил Оливер Дауден, возглавляющий министерство цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Безусловно, первыми этим вопросом должны заняться футбольные организации, и сегодня я встречался с представителями Английской премьер-лиги, Футбольной ассоциации Англии и президентом УЕФА. В ходе состоявшихся бесед мне стало известно, что они, имея на то все основания, рассматривают широкий спектр санкций и мер, чтобы остановить этот проект на начальном этапе, - сказал Доуден. - Я со всей ясностью заверил их в нашей безоговорочной поддержке, однако не сомневайтесь в том, что если они не смогут предпринять необходимые действия, это сделаем мы. Мы сделаем все возможное, чтобы не дать этому [проекту] состояться, и рассматриваем все варианты, начиная от реформирования системы управления [клубами] до задействования закона о конкуренции и механизмов, которые позволяют проводить футбольные матчи".

Доуден подверг резкой критике инициативу клубов, намеренных образовать Суперлигу. По его словам, их владельцы забывают об интересах болельщиков, "ставя на первое место деньги".