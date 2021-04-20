Франция предложила лишить Сирию части прав и привилегий в ОЗХО

Франция вынесла на голосование членов ОЗХО проект резолюции, предусматривающей лишение Сирии части прав и привилегий. Инициатива была официально предложена во вторник постпредом Франции при организации Луи Васси на открывшейся в Гааге второй части 25-й Конференции государств - участников ОЗХО, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Франция внесла на рассмотрение проект резолюции, поддержанный 46 членами ОЗХО, о лишении Сирии ряд прав и привилегий, - отметил он. - Эта резолюция направлена не на то, чтобы полностью исключить Сирию из работы ОЗХО, у страны сохранится право выступать с заявлениями. Документ сбалансирован с учетом серьезности нарушении, и мы призываем всех поддержать текст этой резолюции".