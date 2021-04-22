Польская PGNIG начала бурение скважин на норвежском шельфе

Польский нефтегазовый концерн PGNIG начал бурение скважин на месторождении Duva на норвежском шельфе Северного моря. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает пресс-служба компании.

"PGNiG Upstream Norway и ее лицензионные партнеры начали бурение эксплуатационных скважин на месторождении Duva, первая добыча ожидается в третьем квартале 2021 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что работы начались на четырех эксплуатационных скважинах на месторождении Duva в норвежском секторе Северного моря. Скважины, каждая длиной 2500 метров, бурятся с использованием полупогружной платформы. Буровые работы продлятся примерно три месяца. Затем месторождение перейдет в фазу добычи, которая должна начаться в третьем квартале 2021 года.

"Разработка месторождения Duva идеально вписывается в стратегию PGNiG Group. Мы последовательно формируем диверсифицированный портфель поставок газа, ключевым элементом которого является собственная добыча на норвежском континентальном шельфе. Мы хотим быть уверены, что наибольшая возможная доля природного газа, поставляемого в Польшу, как только Baltic Pipe будет введена в эксплуатацию, будет поступать с месторождений, частично принадлежащих PGNiG Upstream Norway", — заявил председатель правления PGNiG Павел Маевский.

Duva — нефтегазовое месторождение с извлекаемыми запасами 88 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, включая около 8,4 миллиарда кубометров природного газа. Первоначально максимальная добыча составит около 30 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

PGNiG Upstream Norway владеет 30% долей в Duva, а другими партнерами являются Neptune Energy (оператор месторождения с 30% долей), Idemitsu Petroleum Norge (30%) и Sval Energi (10%). В настоящее время PGNiG Upstream Norway владеет 36 лицензиями, ведет добычу нефти и газа на 9 месторождениях и ведет проектные работы еще на шести месторождениях, включая Duva.