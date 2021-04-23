Глава Евросовета выразил соболезнования народу и полиции Франции с связи с терактом
Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил соболезнования народу и полиции Франции, а также близким убитой в пятницу в Рамбуйе сотрудницы полиции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он написал в Twitter.
"Мои соболезнования семье и близким сотрудницы полиции, убитой сегодня [23 апреля] в Рамбуйе. Я выражаю полную солидарность Европы с народом и силами безопасности Франции в связи с этой трагедией", - заявил он.
Нападение в Рамбуйе было совершено в пятницу в середине дня. Напавший - 36-летний тунисец - нанес в холле комиссариата женщине удар ножом в шею, в результате чего она вскоре умерла. Находившиеся у входа в здание полицейские застрелили нападавшего.
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