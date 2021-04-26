Британия направила в Индию партию медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом

Правительство Великобритании направило в Индию партию медицинского оборудования, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, для оказания стране помощи в борьбе с эпидемией вызываемого коронавирусом заболевания. Об этом, передает Trend со ссылкой на ТАСС, на своей странице в Twitter сообщил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

"Сегодня мы срочно отправили первую из нескольких партий неиспользуемого медицинского оборудования нашим друзьям в Индии, чтобы помочь им спасать жизни и оказывать помощь пациентам с тяжелыми формами COVID-19. Никто из нас не будет в безопасности до тех пор, пока в безопасности не окажемся мы все", - написал министр.