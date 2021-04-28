Британский штамм коронавируса обнаружили за неделю еще в трех странах

Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса VOC 202012/01, обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен с 20 апреля еще в трех странах, а их общее число достигло 139. До 87 государств расширилась география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР, а штамм P.1, присутствие которого изначально было выявлено в Бразилии и Японии, сейчас циркулирует в 54 странах, сообщила в ночь на среду в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ее еженедельном эпидемиологическом бюллетене говорится, что "с 20 апреля разновидность VOC 202012/01 была обнаружена в трех дополнительных странах, вариант 501Y.V2 - так же еще в трех странах, а P.1 - в двух". "По состоянию на 27 апреля в общей сложности 139 государств сообщили о наличии VOC 202012/0, 87 стран - о варианте 501Y.V2, 54 страны - о присутствии штамма P.1", - отметили в ВОЗ.

Согласно документу, в Индии наряду с этими тремя разновидностями коронавируса циркулирует штамм B.1.617, а также другие варианты, и "коллективно они, возможно, играют роль в нынешнем всплеске заболеваемости в стране". Подчеркивается, что в республике "вторая волна [заболеваемости] была значительно более быстрой, чем первая". Согласно предварительным данным исследований, B.1.617 отличается "более высокими темпами распространения, чем другие циркулирующие в Индии разновидности", что предполагает его потенциально более высокую заразность.