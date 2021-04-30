Еврокомиссия обвинила Apple в новом нарушении антимонопольных норм ЕС

Еврокомиссия обвинила компанию Apple в нарушении европейских антимонопольных норм, что грозит ей штрафом до 10% от годового дохода. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ЕК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По оценкам Еврокомиссии, система оплаты музыкального стриминга в приложении App Store "завышает расходы конкурирующих стриминговых платформ за счет 30% комиссии, которую Apple берет с конкурентов за стриминг их контента".

"Apple ограничивает права пользователей, не информируя их об альтернативных возможностях стриминга и лишает их возможности воспользоваться более дешевыми альтернативными услугами, что подрывает конкуренцию в ЕС", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Решение было принято Еврокомиссией в рамках начатого в 2019 году антимонопольного расследования против Apple по обращению шведской стриминговой платформы Spotify.

Еврокомиссия за последние 10 лет приняла целый ряд крупных антимонопольных решений и многомиллиардных штрафов в отношении ведущих американских цифровых корпораций, включая Microsoft, Google, Amazon за нарушения правил ЕС в сфере конкуренции на цифровом рынке, целые сектора которого фактически подчинены этим американским корпорациям.

В 2016 году Еврокомиссия признала Apple виновным в уклонении от налогов и потребовала от компании вернуть €13 млрд не уплаченных в Ирландии налогов, однако в 2020 году Apple добилась в Европейском суде юстиции отмены этого решения.