Премьер Словакии сделал прививку от коронавируса
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер получил в субботу в Братиславе первую дозу прививки от коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Глава словацкого правительства привился вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca. Ранее он не мог пройти вакцинацию по медицинским показаниям, так как перенес заболевание, вызываемое коронавирусом.
В Словакии, население которой составляют около 5,5 млн граждан, 26 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Прививки сделаны 1 076 421 жителю, из которых полный цикл вакцинации двумя дозами препарата прошли 498 352.
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