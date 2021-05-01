Премьер Словакии сделал прививку от коронавируса

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер получил в субботу в Братиславе первую дозу прививки от коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава словацкого правительства привился вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca. Ранее он не мог пройти вакцинацию по медицинским показаниям, так как перенес заболевание, вызываемое коронавирусом.

В Словакии, население которой составляют около 5,5 млн граждан, 26 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Прививки сделаны 1 076 421 жителю, из которых полный цикл вакцинации двумя дозами препарата прошли 498 352.