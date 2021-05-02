В Лондоне девять человек задержали на акции против расширения полномочий полиции

Девять человек задержаны в ходе состоявшейся в субботу в Лондоне акции протеста против расширения полномочий полиции. В шествии через центр британской столицы приняли участие больше тысячи человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Демонстрации против спорного законопроекта, наделяющего полицию дополнительными полномочиями, в том числе для разгона протестных акций, а также ужесточающего наказания за вандализм и нарушение общественного порядка, продолжаются в британских городах с марта, несмотря на коронавирусные ограничения.

Особенно активно в них участвуют жители английского Бристоля. 21 марта проходившее в городе шествие противников законопроекта переросло в беспорядки, участники которых разбили окна полицейского участка и подожгли несколько служебных автомобилей. Несколько полицейских были госпитализированы с переломами ребер и конечностей.