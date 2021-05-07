Чехия с 15 мая откроется для прошедших вакцинацию туристов из стран ЕС

С 15 мая власти республики планируют открыть ее для поездок туристов из других стран Евросоюза, которые прошли полный цикл вакцинации от коронавируса препаратами, зарегистрированными в ЕС, а жители Чехии на тех же условиях смогут совершать поездки в эти государства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Пока въезжающим в Чехию необходимы справки об отрицательных тестах на коронавирус и прохождение домашней самоизоляции до получения такого же результата ПЦР-теста, проведенного после прибытия в страну. Поездки с туристическими целями запрещены.