В Швейцарии разработали метод выявления потенциально тяжелых случаев COVID-19

Швейцарские ученые в сотрудничестве с коллегами из Германии и Франции разработали метод, позволяющий на ранней стадии выявлять пациентов, у которых заболевание ковидом может принять тяжелую форму. Исследователи пришли к выводу, что надежным индикатором служат присутствующие в крови цитотоксические Т-лимфоциты, или Т-киллеры, осуществляющие растворение поврежденных клеток. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС сообщили из Цюрихского университета.

Группа специалистов под руководством профессора этого университета Буркхарда Бехера установила, что биомаркером для выявления пациентов с потенциально тяжелым протеканием болезни служит количество Т-киллеров в крови. "Число Т-клеток может быть использовано для прогнозирования тяжелых случаев COVID-19 с высокой степенью определенности - даже если пациент находится в больнице всего один день", - заявил Бехер. При ковиде Т-клетки ведут себя характерной только для этой болезни манерой, пояснил он. Сравнив иммунный ответ у пациентов с коронавирусом и в контрольной группе, ученые выявили эти особенности. Исследователи не уточнили, какое количество Т-киллеров каким именно образом отражается на течении болезни.

Новый тест поможет врачам своевременно принимать решения о необходимых лечебных и организационных мероприятиях, в частности о том, следует или нет поместить того или иного пациента, поступившего в лечебное учреждение с COVID-19, в отделение интенсивной терапии. "Биомаркеры, позволяющие делать прогнозы, приносят весомую пользу в таких случаях. Они дают возможность медикам предоставлять пациентам с серьезными симптомами наилучшие возможности для лечения", - резюмировала ведущий автор научной работы Стефани Кройтмайер.