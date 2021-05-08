В ЕК заявили, что отмена патентов на вакцины от коронавируса не ускорит их поставки

Евросоюз готов обсуждать отмену прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса, но это не поможет решить проблему их дефицита в ближайшее время. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам социального саммита в португальском городе Порту. Трансляцию вела пресс-служба ЕК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Евросоюз открыт для дискуссии об отмене прав интеллектуальной собственности на вакцины, однако это не принесет нам ни одной дополнительной дозы в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Для того чтобы решить эту проблему, нам нужны механизмы распределения вакцин и их предоставления бедным странам", - сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕК уже активно занимается поставками препаратов государствам-партнерам. Ранее в пятницу ЕК распространила информацию, согласно которой с декабря прошлого года 27 стран ЕС получили порядка 200 млн доз и экспортировали почти такое же количество вакцины, произведенной на территории сообщества. ЕК не уточнила, куда и сколько препаратов было поставлено. Статистически главным импортером вакцин из ЕС являются США.

На территории Евросоюза только компании из Германии и Швеции обладают патентами на такие препараты, однако ряд других государств располагает промышленными мощностями для производства, которые могут быть быстро задействованы в случае отмены прав интеллектуальной собственности, что позволит им получить значительно большую прибыль, чем при изготовлении вакцин по контрактам с обладателями патентов. В ФРГ патент на препарат от коронавируса имеет компания BioNTech, входящая в консорциум с американской Pfizer, в Швеции - фирма AstraZeneca, работающая совместно с Великобританией.

Германия выступает против отмены патентов на вакцины, считая, что это грозит подорвать систему коммерческих исследований в ЕС.