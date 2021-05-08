В Великобритании намерены остановить распространение коронавируса к августу

Руководитель британской правительственной целевой группы по вакцинам Клайв Дикс заявил The Daily Telegraph, что в Великобритании к августу будет остановлено распространение COVID-19, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Ориентировочно в августе вирус у нас в Великобритании больше не будет циркулировать", - сказал он.

По его мнению, все жители Великобритании получат первую дозу вакцины к концу июля, и к этому времени "мы, вероятно, защитим население от всех известных вариантов вируса".

На текущий момент в Великобритании введено более 51 миллиона доз вакцин. При этом британские официальные лица заявили, что людям в возрасте до 40 лет следует предложить альтернативу вакцине AstraZeneca в связи с незначительным риском образования тромбов после ее применения. Объединенный комитет страны по вакцинации и иммунизации заявил, что эти рекомендации отражают доступность в Великобритании других вакцин, в частности, препаратов Pfizer и Moderna.