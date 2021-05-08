Суд Франции предъявил обвинения трем задержанным за подготовку нападения на масонов

Обвинения предъявлены трем из шести неонацистов, задержанных на востоке Франции в связи с подготовкой нападения на масонскую ложу. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, трое задержанных - мужчины 29 и 56 лет и женщина 53 лет - предстали перед судом в пятницу вечером. Они признаны виновными в "преступной деятельности террористического характера", добавил источник.

По итогам судебного заседания они были заключены под стражу, трое других задержанных отпущены на свободу.

В пятницу источники в правоохранительных органах сообщили о задержании в начале недели в историческом регионе Альзас и департаменте Ду (регион Бургундия - Франш-Комте) шести неонацистов, которые планировали совершить нападение на масонскую ложу в департаменте Мозель на востоке Франции. По данным следователей, члены группировки "Честь и нация" (Honneur et nation) планировали использовать в ходе нападения взрывчатку и уже начали подготовку к действиям.