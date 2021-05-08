Премьер Швеции заявил, что в ЕС скептически относятся к идее отказа от патентов на вакцины

Страны ЕС по-прежнему скептически относятся к идее отмены патентной защиты для вакцин против COVID-19. Такое мнение выразил в субботу премьер-министр Швеции Стефан Лёвен по итогам неформального саммита ЕС в Порту (Португалия), его выступление транслировала пресс-служба Евросовета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы сказали следующее: "Конечно, мы можем держать эту дверь открытой, мы не исключаем этого". Но важно здесь и сейчас договориться о том, что нам нужно для глобального производства и распределения, и мы можем достичь этого в рамках того, что уже есть, - отметил он. - Проблемы не в патентах, а в производственных мощностях".

На вопрос о том, не стоит ли ЕС на стороне крупных фармацевтических компаний и не больше ли заинтересован в прибылях там, чем в помощи людям в третьем мире, Лёвен сказал: "Нет. Если бы такое решение по поводу патентов было принято, ничего бы не случилось с доступностью вакцин. Наивно думать, что это решение само по себе изменит положение с доступностью вакцин".

Среди стран Евросоюза только компании из Германии и Швеции обладают патентами на вакцины от коронавируса, однако ряд других государств располагает промышленными мощностями для производства, которые могут быть быстро задействованы в случае отмены прав интеллектуальной собственности, что позволит получить значительно большую прибыль, чем при изготовлении вакцин по контрактам с обладателями патентов. В ФРГ патент на препарат от коронавируса имеет компания BioNTech, входящая в консорциум с американской Pfizer, в Швеции - фирма AstraZeneca, работающая совместно с Великобританией.