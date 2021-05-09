Макрон призвал США снять ограничения на экспорт вакцин от COVID-19
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Вашингтон отменить ограничения на экспорт как вакцин от COVID-19 и необходимых для производства компонентов. Об этом сообщает телеканал BFMTV, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
«Я настоятельно призываю США положить конец запретам на экспорт вакцин и компонентов, без которых их производство невозможно», - сказал Макрон.
По словам президента, ограничения на экспорт мешают производству препаратов в небогатых странах и ЕС.
Также Макрон заявил, что не согласен с идей о временной заморозке патентов на вакцины.
Макрон предпочел бы, что бы США передавали технологии и компоненты таким странам, как Сенегал, ЮАР, Индия.
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