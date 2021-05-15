Парижский суд оставил в силе запрет на манифестацию в поддержку Палестины

Административный суд Парижа оставил в силе наложенный столичной префектурой полиции запрет на проведение 15 мая манифестации в поддержку палестинцев на фоне военной операции Израиля в секторе Газа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Административный суд Парижа отклонил нашу жалобу без проведения слушаний. Мы оспорим это решение в Государственном совете. Франция - это единственная демократическая страна, которая запрещает подобные манифестации", - написала представляющая интересы намеренной организовать шествие Ассоциации палестинцев в Иль-де-Франс адвокат Сефен Гез Гез в Twitter.