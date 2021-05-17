Глава Минэкономики ФРГ заявил, что страна будет вынуждена брать займы вплоть до 2024 года

Германия будет вынуждена брать займы как минимум до 2024 года, чтобы в полной мере поддерживать уровень экономической стабильности и социального обеспечения. Такое мнение высказал министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в опубликованном в понедельник интервью газете Rheinische Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю, что цель снова представить устойчивый федеральный бюджет, который не должен ссылаться на правила исключения (из применения механизма "долгового тормоза"), выполнима в 2023 или 2024 году", - отметил Альтмайер. "Я был бы рад, если бы федеральный министр финансов уже на 2023 год представил разумные предложения о том, как мы вернемся к соблюдению "долгового тормоза", а не к планам повышения налогов", - добавил глава Минэкономики.

В обычное время ФРГ не может брать долги, размер которых превышает 0,35% от годового ВВП, именно этот механизм в Германии называется "долговым тормозом". Исключения временно допустимы в чрезвычайных ситуациях. Применение данного правила было приостановлено специальным решением парламента на время первой и второй волны пандемии.

В 2021 году, как ожидается, госдолг Германии вырастет на €179,8 млрд из-за экономических и социальных последствий пандемии. В 2022 году задолженность ФРГ может увеличиться на €81,5 млрд. По итогам прошлого года объем госдолга составил €218 млрд - самый крупный за всю историю ФРГ. До этого - с 2015 года - республика принимала бездефицитный бюджет и не брала никаких займов.