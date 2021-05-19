Европарламент заявил, что отношения ЕС и Турции достигли исторического минимума

Уровень отношений между Евросоюзом и Турцией упал до исторического минимума, в связи с чем ЕС должен полностью пересмотреть их. Об этом говорится в докладе Европейского парламента (ЕП) по Турции, который был одобрен депутатами в среду на пленарной сессии ЕП в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Отношения между ЕС и Турцией находятся на историческом минимуме. Они ухудшились до такой степени, что ЕС должен глубоко пересмотреть их", - отмечается в нем.