ЕП принял резолюцию о заморозке соглашения об инвестициях с Китаем

Европейский парламент в принятой в четверг резолюции резко осудил введенные Китаем санкции против ряда физических и юридических лиц ЕС, включая пятерых евродепутатов. По мнению европейских парламентариев, "необоснованное и произвольное" решение китайской стороны "представляет собой атаку против фундаментальных свобод. Евродепутаты потребовали от китайских властей отменить "неоправданные ограничительные меры", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

При этом они приветствовали внесение одной китайской организации и четырех лиц в европейский санкционный список глобального режима мер за нарушения прав человека.

Резолюция была принята 599 голосами "за", 30 – "против" при 58 воздержавшихся.

Европарламент объявил "обоснованно замороженными" переговоры о ратификации всеобъемлющего соглашения ЕС с Китаем об инвестициях.

Евродепутаты также призвали к пересмотру баланса отношений между ЕС и Китаем. Они высказались за набор автономных мер, таких как законодательство против искажающего воздействия иностранных субсидий на внутренний рынок, запрет на импорт товаров принудительного труда, а также улучшение и усиление регламента ЕС по проверке иностранных инвестиций.

Европарламент подчеркнул, что ЕС также должен адекватно противодействовать угрозам кибербезопасности и гибридным атакам Китая.