ЕП принял резолюцию о заморозке соглашения об инвестициях с Китаем

Европа 21 мая 2021 00:23 (UTC+04:00)
ЕП принял резолюцию о заморозке соглашения об инвестициях с Китаем

Европейский парламент в принятой в четверг резолюции резко осудил введенные Китаем санкции против ряда физических и юридических лиц ЕС, включая пятерых евродепутатов. По мнению европейских парламентариев, "необоснованное и произвольное" решение китайской стороны "представляет собой атаку против фундаментальных свобод. Евродепутаты потребовали от китайских властей отменить "неоправданные ограничительные меры", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

При этом они приветствовали внесение одной китайской организации и четырех лиц в европейский санкционный список глобального режима мер за нарушения прав человека.

Резолюция была принята 599 голосами "за", 30 – "против" при 58 воздержавшихся.

Европарламент объявил "обоснованно замороженными" переговоры о ратификации всеобъемлющего соглашения ЕС с Китаем об инвестициях.

Евродепутаты также призвали к пересмотру баланса отношений между ЕС и Китаем. Они высказались за набор автономных мер, таких как законодательство против искажающего воздействия иностранных субсидий на внутренний рынок, запрет на импорт товаров принудительного труда, а также улучшение и усиление регламента ЕС по проверке иностранных инвестиций.

Европарламент подчеркнул, что ЕС также должен адекватно противодействовать угрозам кибербезопасности и гибридным атакам Китая.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Россия открыла сухопутную границу для казахстанцев – родных братьев и сестер граждан РФ
Россия открыла сухопутную границу для казахстанцев – родных братьев и сестер граждан РФ
Обнародован объем импортированных Украиной туркменских нефтепродуктов
Обнародован объем импортированных Украиной туркменских нефтепродуктов
Туркменистан увеличил объем экспортно-ориентированной продукции
Туркменистан увеличил объем экспортно-ориентированной продукции
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Индексы в США выросли Экономика 01:25
Определились вторые финалисты "Евровидения 2021" (ФОТО) Культура 01:02
Грузия может начать использование израильского препарата против COVID-19 Грузия 00:51
Ежемесячное производство алюминия в Иране превысило 42 тыс. тонн Экономика 00:47
Россия открыла сухопутную границу для казахстанцев – родных братьев и сестер граждан РФ Казахстан 00:45
ЕП принял резолюцию о заморозке соглашения об инвестициях с Китаем Европа 00:23
За сутки в мире выявили более чем 638 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 00:03
Кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня с Газой Израиль 20 мая 23:34
Азербайджанские спортсменки завоевали 7 медалей на международном турнире по художественной гимнастике в Румынии Общество 20 мая 23:21
Мы должны идти по пути открытия коммуникаций - Пашинян Армения 20 мая 22:39
Цена нефти Brent опустилась ниже $65 Энергетика 20 мая 22:34
Развитие транспортной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана пойдет на благо региона – экс-посол США Политика 20 мая 22:19
США заявили, что Афганистан не должен после ухода их войск стать убежищем для террористов Другие страны 20 мая 22:03
В Нидерландах выпущены международные марки, посвященные Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО) Социум 20 мая 20:46
Президент Ильхам Алиев: Сегодня, вероятно, для Армении последний шанс осуществить свою мечту о действительно независимой стране Политика 20 мая 20:45
В Азербайджане появилась возможность занимать очередь в Дома МСБ в онлайн-режиме Бизнес 20 мая 20:26
Президент Ильхам Алиев: Израильская и азербайджанская диаспоры могут внести важный вклад в развитие наших отношений Политика 20 мая 20:22
Президент Ильхам Алиев: США могут внести вклад в нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном Политика 20 мая 20:11
ASCO объявляет открытый тендер на закупку стальных тросов Тендеры 20 мая 20:10
В освобожденный от оккупации азербайджанский поселок Суговушан подано электричество (ФОТО) Экономика 20 мая 20:04
Президент Ильхам Алиев: Статус Нагорного Карабаха обсуждению не подлежит Политика 20 мая 19:58
Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что миссия ЮНЕСКО прибудет на освобожденные территории Азербайджана в следующем месяце Политика 20 мая 19:45
В Бакинский порт прибыл казахстанский контейнеровоз с более чем 140 контейнерами (ФОТО) Транспорт 20 мая 19:35
После освобождения земель азербайджанские шелководы трудятся с еще большим энтузиазмом – Trend TV Экономика 20 мая 19:28
Азербайджан делает все возможное для улучшения экономики – Генпрокурор Экономика 20 мая 19:24
Обнародован объем импортированных Украиной туркменских нефтепродуктов Энергетика 20 мая 18:54
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в доступе к американской военной технике Политика 20 мая 18:53
Состоялось 4-е заседание азербайджано-британской межправительственной комиссии (ФОТО) Экономика 20 мая 18:45
Структура при Минфине Азербайджана направит 235 тыс. манатов на приобретение электротехнического оборудования Финансы 20 мая 18:42
Президент Ильхам Алиев: Есть много возможностей для инвестирования в освобожденные территории Азербайджана Политика 20 мая 18:39
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа «Время урока» Общество 20 мая 18:38
Азербайджан является одним из стратегических партнеров Украины в сфере энергетики Энергетика 20 мая 18:36
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан инвестировал в инициативу «Один пояс – один путь» финансово и политически Политика 20 мая 18:32
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес большой вклад в энергетическую безопасность Европы Политика 20 мая 18:27
Электропоезда Баку – Сумгайыт будут курсировать по новому графику Общество 20 мая 18:25
Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что настанет время и мы в подлинном смысле слова будем говорить об активном сотрудничестве и интеграции на Южном Кавказе Политика 20 мая 18:21
Азербайджанская делегация во главе с премьер-министром посетила павильон «Азербайджан» на ВДНХ (ФОТО) Политика 20 мая 18:17
Президент Ильхам Алиев: Несмотря на 30-летнюю оккупацию, Азербайджан готов смотреть вперед Политика 20 мая 18:17
Великобритания инвестировала $28,8 млрд в энергосектор Азербайджана Энергетика 20 мая 18:12
Президент Ильхам Алиев: После открытия Зангезурского коридора появятся новые возможности для всех стран региона Политика 20 мая 18:10
Товарооборот между Азербайджаном и Великобританией вырос в 2,5 раза – министр Экономика 20 мая 18:08
Потребительский рынок Азербайджана сократился с начала года Финансы 20 мая 18:06
В 2021 г. Азербайджан увеличил объем грузоперевозок железнодорожным транспортом Транспорт 20 мая 17:55
Президент Ильхам Алиев: Армения и сама понимает, что допустила очень большую ошибку Политика 20 мая 17:52
Туркменистан увеличил объем экспортно-ориентированной продукции Бизнес 20 мая 17:43
Президент Ильхам Алиев: Последние события в регионе, Вторая Карабахская война полностью изменила ситуацию Политика 20 мая 17:40
YARAT представил выставку Homo Urbanus Europeanus в рамках первого Международного Бакинского фестиваля стрит-фотографии (ФОТО) Культура 20 мая 17:40
Нетаньяху обсудит с кабмином Израиля прекращение огня в Газе Израиль 20 мая 17:39
Азербайджан и Великобритания подписали Протокол о намерениях в области цифрового правительства ИКТ 20 мая 17:37
Названо число семей в Азербайджане, получающих адресную соцпомощь Общество 20 мая 17:31
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара не изменился, курс евро понизился Израиль 20 мая 17:30
Госкомстат обнародовал количество созданных в Азербайджане рабочих мест Бизнес 20 мая 17:27
Азербайджан и Великобритания подписали соглашение в области перехода к чистой энергии Энергетика 20 мая 17:26
С участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялись обсуждения Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества» (ФОТО/ВИДЕО) Политика 20 мая 17:26
Вакцина "Спутник Лайт" одобрена в Никарагуа Россия 20 мая 17:21
Представлен концепт проекта цифровой трансформации ИВ районов Азербайджана ИКТ 20 мая 17:21
Победа Азербайджана внесет значительный вклад в обеспечение стабильности на Южном Кавказе - министр (ФОТО) Политика 20 мая 17:18
Грузия получит один миллион доз вакцины Pfizer Грузия 20 мая 17:16
Азербайджанская компания представила «облачную» систему учета для управления бизнесом Экономика 20 мая 17:13
Рухани открыл национальные проекты в сфере нефтехимической промышленности Экономика 20 мая 17:09
Азербайджан и Россия подписали документы о сотрудничестве по ряду направлений Политика 20 мая 17:09
В 2021 г. морским транспортом Азербайджана было перевезено почти 2 млн тонн экспортных грузов Транспорт 20 мая 16:56
Возвращение «Харыбюльбюль» и месседжи миру из Шуши (ФОТО) Политика 20 мая 16:54
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю сократилось США 20 мая 16:46
В Азербайджане подведены итоги апелляции в связи конкурсом по приему учителей на работу Общество 20 мая 16:45
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 20 мая 16:44
В Азербайджане выявлено 437 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 893 человека Общество 20 мая 16:40
Иран и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве по пассажирским и грузовым перевозкам Экономика 20 мая 16:40
Гражданам Азербайджана в рамках ОМС оказано более 1,4 млн медуслуг Общество 20 мая 16:36
Завершились учения азербайджанской армии (ФОТО) Политика 20 мая 16:33
Россия и Азербайджан заключили соглашение о сотрудничестве в области связи и ИТ ИКТ 20 мая 16:33
Историческая встреча азербайджанской царицы Нушабы и Александра Македонского (ВИДЕО) Культура 20 мая 16:30
Состоялось Международное заседание мэров дружественных городов и городов-побратимов Ашхабада Туркменистан 20 мая 16:28
В Баку будет установлен памятник композитору Тофигу Гулиеву - Распоряжение Политика 20 мая 16:26
В Азербайджане начато применение программы "FLEXcellence", впервые предоставляющей возможность удаленной работы для большого штата сотрудников (ФОТО) ИКТ 20 мая 16:25
Сабир Рустамханлы награжден орденом "Шохрат" Политика 20 мая 16:22
Азербайджан сократил производство дизтоплива и керосина Бизнес 20 мая 16:09
Туркменистан и Казахстан обсудили пути и формы расширения торговых связей Бизнес 20 мая 16:05
ЕБРР огласил объем портфеля проектов в Азербайджане Финансы 20 мая 16:03
Швейцария выделяет значительные средства на поддержку аграрного сектора Грузии Бизнес 20 мая 16:00
Суд в Нидерландах обязал Карлоса Гона вернуть €5 млн Nissan и Mitsubishi Европа 20 мая 15:56
Аэропорт в Узбекистане закупит запчасти для транспортных средств Тендеры 20 мая 15:55
Привитым одобренными ЕМА и ВОЗ вакцинами разрешили взъезд в Евросоюз Европа 20 мая 15:53
Меры ЦБ по усилению иммунитета страхового рынка Азербайджана важны для его надежного развития – АСА Финансы 20 мая 15:50
Россия готова налаживать с Азербайджаном взаимодействие в производстве вакцин от коронавируса – премьер-министр РФ Общество 20 мая 15:44
Выступление Cамиры Эфенди стало одним их самых популярных на YouTube-канале "Евровидения" (ВИДЕО) Интересное 20 мая 15:43
В Азербайджане представлено универсальное мобильно-кассовое решение на базе Android Экономика 20 мая 15:41
Уголовное дело армянских террористов, пытавших азербайджанских военнопленных, направлено в суд Происшествия 20 мая 15:41
На страховом рынке Азербайджана за год отмечен рост по ОСАГО Финансы 20 мая 15:30
Anglo Asian Mining начнет добычу драгметаллов на новом месторождении в Азербайджане Бизнес 20 мая 15:21
Россия в случае обращения Армении или Азербайджана готова оказать консультативное содействие по демаркации границы Политика 20 мая 15:20
Грузоперевозки автотранспортом в Азербайджане превысили 34 млн тонн с начала года Транспорт 20 мая 15:14
Данные по авиаперевозкам через новый аэропорт Стамбула за январь – апрель 2021 г. Турция 20 мая 15:08
В отношении сотрудников Главного таможенного управления Баку избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца Общество 20 мая 15:07
Большинство расчетов в товарообороте Азербайджана произведено посредством СКВ Финансы 20 мая 15:04
Есть потенциал для распространения в ряде сфер Азербайджана британского опыта - посол Политика 20 мая 14:53
Назван объем проходки горных пород, осуществленной госконцерном Туркменистана в январе-апреле 2021 г. Энергетика 20 мая 14:37
Впервые в Азербайджане пройдет церемония награждения Golden Palm Awards Социум 20 мая 14:28
В Азербайджане зафиксирован существенный рост производства табачной продукции Бизнес 20 мая 14:26
В Азербайджане стали меньше пользоваться платежными терминалами Финансы 20 мая 14:18
Все новости