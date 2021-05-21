Испания договорилась с Марокко о скорой депортации нелегалов из Сеуты

МВД Испании достигло соглашения с властями Марокко о скорой депортации нелегалов, проникших из этой страны на территорию испанского автономного города Сеуты, расположенного на севере Африки, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Эта договоренность позволит выдворять нелегалов, проникших в Сеуту с территории Марокко быстрее и более крупными группами.

Отмечается, что марокканские пограничники в свою очередь открывают проход на КПП с Сеутой каждые два часа и официально позволяют проходить лишь по 40-50 человек.

Между тем, с момента начала кризиса несколькими днями ранее удалось отправить обратно более 5,6 тысяч человек из 8-9 тысяч, которые смогли за последние дни проникнуть в Сеуту в надежде на получение убежища в странах ЕС.

Сеута переживает самый массовый кризис, связанный с единовременным проникновением нелегалов на территорию анклава. Сложившаяся ситуация сильно осложнила отношения между Испанией и Марокко - так, марокканский посол Карима Бенияш в среду покинула Мадрид, вылетев в Рабат для консультаций.