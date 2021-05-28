Штайнмайер заявил о намерении баллотироваться на второй срок президентом ФРГ

Глава германского государства Франк-Вальтер Штайнмайер намерен пойти на второй срок президентом ФРГ. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я обещал своевременно ответить на один из открытых вопросов, касающихся моих личных планов на будущее, и я это с удовольствием делаю: я хотел бы пойти на второй срок президентом", - сказал Штайнмайер.

Штайнмайер сменил в 2017 году на посту главы германского государства Йоахима Гаука. Кандидатуру экс-министра иностранных дел поддержало абсолютное большинство делегатов Федерального собрания - специального органа ФРГ, который собирается с целью избрать президента. Штайнмайер тогда получил 931 голос из 1 260.

Как ожидается, Федеральное собрание соберется в следующий раз для избрания президента 13 февраля 2022 года.