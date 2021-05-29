Все 36 спутников OneWeb успешно выведены на орбиту
Все британские спутники связи OneWeb, запущенные с космодрома Восточный на ракете-носителе "Союз-2.1б", успешно отделились от разгонного блока "Фрегат". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в субботу.
"Все спутники в штатном режиме выведены на целевые орбиты и взяты под управление заказчиком данного запуска", - сообщили в госкорпорации.
В Роскосмосе добавили, что после завершения разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок "Фрегат" будет сведен с околоземной орбиты. Несгораемые элементы будут затоплены в несудоходной части Тихого океана.
Это седьмой запуск спутников OneWeb и четвертый полностью коммерческий пуск с Восточного.
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