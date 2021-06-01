Британский авианосец вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа Королевского ВМФ Великобритании во главе с авианосцем Queen Elizabeth, пройдя Гибралтар, вошла в Средиземное море, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
В состав группы входят эсминцы Defender и Diamond, фрегаты Kent и Richmond, эсминец ВМС США The Sullivans и нидерландский фрегат Evertsen. Группу также сопровождает ударная атомная подводная лодка класса Astute Королевского флота, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk, и два судна снабжения Fort Victoria и Tidespring.
На борту авианосца размещены восемь британских истребителей пятого поколения F-35B и десять истребителей F-35 ВМС США.
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