Крупный пожар охватил один из отелей Мадрида
Серьезный пожар произошел вечером 3 июня в одном из отелей испанской столицы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает издание "Мундо".
По данным газеты, огонь повредил верхние этажи отеля. На месте происшествия работают пожарные расчеты.
Причины пожара устанавливаются, информации о пострадавших не поступало.
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