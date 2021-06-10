Власти Женевы поприветствовали выбор виллы Ла-Гранж для саммита России и США

Власти Женевы приветствуют выбор виллы Ла-Гранж в качестве места проведения 16 июня встречи президентов России и США. Об этом заявил в четверг ТАСС руководитель службы информации кантона Женева Эмманюэль Кюэно, передает Trend.

"Вилла Ла-Гранж выбрана для проведения саммита. Мы этому рады и ожидаем проведения этой встречи на этой прекрасной вилле", - отметил он.

"Парк Ла-Гранж, где находится вилла - очень популярное среди женевцев и туристов место отдыха, - сказал Кюэно. - Оттуда открывается чарующий вид на Женевское озеро, один из самых живописных. Это вид на город, озеро и на Женевский фонтан". У делегаций двух стран и журналистов "будет возможность познакомиться с красотами женевского региона".

Кюэно воздержался при этом от комментариев относительно проводимых уже несколько дней мероприятий по подготовке виллы к саммиту. В настоящее время на вилле размещена городская библиотека.

Ранее в четверг МИД Швейцарии сообщил, что саммит президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдет 16 июня на вилле Ла-Гранж. Эта вилла, построенная в XVIII веке, находится в середине парка площадью более 21 гектара, расположенного на берегу Женевского озера на окраине города. Это самый большой городской парк, являющийся излюбленным местом отдыха горожан. С 1917 года вилла принадлежит городу.

С 8 по 18 июня вилла закрыта для посетителей, вокруг парка возведены металлические ограждения. В парке проводятся работы по благоустройству. Кантональные власти Женевы объявили 9 июня о мерах повышенной безопасности с 14 по 17 июня. В частности, запрещены полеты беспилотников над всей территорией кантона. Набережные Женевы, акватория, а также парк Ла-Гранж и примыкающий к нему парк О-Вив включены в периметр безопасности с особым режимом контроля.