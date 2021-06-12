Глава МИД Италии поздравил футбольную сборную с победой в стартовом матче Евро

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо поздравил сборную своей страны с победой в матче открытия чемпионата Европы по футболу, в котором она победила команду Турции со счетом 3:0. Текст сообщения опубликован на его официальной странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы восхищаемся самым красивым цветом в мире - голубым (традиционный цвет сборной Италии - прим. ТАСС). Прекрасное начало, вперед, ребята", - написал министр.

Забитыми мячами отметились Мерих Демирал (53-я минута, автогол), Чиро Иммобиле (66) и Лоренцо Инсинье (79).

Сборная Италии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы А. Также в группе А выступают команды Швейцарии и Уэльса, которые проведут свой матч в субботу в Баку. Во втором туре сборная Италии в Риме сыграет со швейцарцами, а турки в Баку встретятся с валлийцами. Обе игры состоятся 16 июня.