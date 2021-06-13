Швейцарцы намерены проголосовать на референдуме за запрет пестицидов

Граждане Швейцарии должны намерены проголосовать на референдуме в это воскресенье за запрет использования пестицидов. Это может привести к тому, что их страна станет второй в мире после Бутана, отказавшейся от химических средств для борьбы с вредителями растений. Об этом сообщает BBC News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Существуют две инициативных группы: одна предлагает прекратить субсидии фермерам, использующим такие пестициды, а другая-полностью запретить их в течение 10 лет. Сторонники указывают на тревожные уровни пестицидов в воде, которые приносят ущерб экологии.

В случае принятия предложения Швейцарии будет дано 10 лет на переход на органическое земледелие.

В воскресенье в Швейцарии также пройдет голосование по другим инициативам: антитеррористическому законодательству, новому налогу на ископаемое топливо и чрезвычайному финансированию Covid-19.