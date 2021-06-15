Евросоюз и Соединенные Штаты создадут рабочую группу для координации действий по борьбе с изменением климата. Об этом заявил во вторник глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - США в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы также обсудили климатические изменения. Мы решили учредить рабочую группу на высоком уровне, чтоб усилить наше сотрудничество по этому вопросу", - сказал он.

Мишель также рассказал, что ЕС и США намерены выделять $100 млрд в год для поддержки биоразнообразия в бедных странах.

ЕС и США решили подписать основополагающий пакт о трансатлантических отношениях, заявил глава Евросовета.

ЕС и США намерены добиться вакцинации трех четвертей мирового населения к концу 2022 года, а также договорились на саммите в Брюсселе активизировать продвижение своих ценностей во всем мире, отметил он.

Саммит ЕС - США подтвердил единство подходов в отношении России, его участники решили активно защищать свои интересы, сообщил глава Евросовета.