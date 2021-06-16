Британия планирует наладить выпуск аккумуляторов с Ford, Nissan, LG и другими

Власти Великобритании участвуют в переговорах с рядом компаний с целью строительства заводов по производству аккумуляторов для электромобилей на территории королевства. Об этом сообщила в среду газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Компании Ford, Nissan, LG, Samsung, Britishvolt и InoBat Auto ведут переговоры с правительством Великобритании и местными органами власти по вопросу финансовой поддержки и будущего расположения заводов", - говорится в публикации. В ней приводятся слова источника в правительстве Великобритании о "тесном сотрудничестве с инвесторами и автомобилестроителями с целью продвижения планов массового производства аккумуляторов в Соединенном Королевстве".

Британский премьер Борис Джонсон ранее представил план так называемой зеленой промышленной революции, который предусматривает в том числе введение запрета на продажу новых легковых автомобилей и фургонов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году. Это на 10 лет раньше, чем планировалось изначально.

Компания Nissan решила построить крупный завод по выпуску аккумуляторов в Сандерленде в соответствии с планом превращения Великобритании после ее выхода из Евросоюза в крупнейший центр производства электромобилей за пределами Японии.

Целый ряд ведущих мировых автомобилестроителей уже объявил о переходе в ближайшие годы на выпуск электрокаров. Американская компания General Motors рассчитывает сделать это к 2035 году. В ближайшие годы переориентироваться на производство таких транспортных средств намерены британские Jaguar Land Rover и Bentley Motors.