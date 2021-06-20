В Антверпене обрушилось здание школы, есть жертвы
Число жертв обрушения здания школы в Антверпене в субботу выросло до пяти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
B настоящее время обнаружены тела всех пяти человек, поиски которых велись ранее. Еще девять человек получили ранения, состояние пострадавших оценивается как стабильное.
Ранее агентство DPA сообщило об одном погибшем в результате обрушения. По его сведениям, инцидент произошел, когда в здании велись строительные работы. Предполагается, что все пострадавшие являются работниками ремонтных служб.
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