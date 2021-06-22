Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google
Еврокомиссия (ЕК) официально запустила антимонопольное расследование против американской компании Google. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ЕК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Еврокомиссия запустила официальное расследование в отношении Google, чтобы проверить, нарушала ли компания нормы ЕС по конкуренции, отдавая предпочтение [использованию] технологий онлайн-рекламы собственной разработки в ущерб конкурирующим разработчикам", - говорится в заявлении
Лента новостей
Maersk Drilling после завершения работ на «Шах Дениз» предлагает буровую установку потенциальным клиентам
На обеспечение электроэнергией организации защиты и охраны госграницы на территории Кельбаджара выделено 24,5 млн манатов - Распоряжение
В Азербайджане соблюдение карантинных правил при проведении свадеб будут контролировать три госструктуры
Между министерством транспорта Азербайджана и ТРАСЕКА достигнута договоренность о расширении географии коридора