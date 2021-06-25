Oт торнадо в Чехии пострадали семь населенных пунктов, eсть погибшие

Европа 25 июня 2021 01:23 (UTC+04:00)
Oт торнадо в Чехии пострадали семь населенных пунктов, eсть погибшие

Чешские спасатели сообщили о погибших в результате торнадо и сильного ветра в четверг на юго-востоке Чехии, не уточнив их число, передает Trend со ссылкой на ТАСС,

"Могу подтвердить, что есть жертвы, но точное их число мы пока не знаем", - сказала журналистам представитель Объединенной службы спасателей и пожарных Чехии Гедвига Кропачкова.

Ранее она сообщила о том, что спасатели зафиксировали в Южноморавском крае на юго-востоке страны 150 пострадавших, включая детей, из-за сильного ветра и торнадо.

Спасатели отмечают, что в общей сложности от торнадо пострадали семь населенных пунктов в Южноморавском крае. Под развалинами жилых домов находятся люди, ведутся спасательные работы. Коллега Кропачковой Ярослав Микошка отметил, что наиболее пострадали от удара стихии села Грушки, Лужице, Моравска-Нова-Весь и Микулчице.

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