В Чехии оценили сумму ущерба от торнадо на юго-востоке страны

Сумма материального ущерба от торнадо, обрушившегося в четверг на районы городов Бржецлав и Годонин в Южноморавском крае на юго-востоке Чехии, составляет на данный момент примерно 15 млрд крон (около €588 млн). Об этом сообщила в понедельник журналистам министр регионального развития страны Клара Досталова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Размер ущерба от стихийного бедствия, по данным на сегодня, составит примерно 15 млрд крон", - отметила она. Эта сумма, по ее словам, может возрасти, так как подсчет ущерба продолжается.

Чешское правительство, согласно Досталовой, будет добиваться получения средств на ликвидацию ущерба от стихийного бедствия из специализированного фонда Евросоюза. Прага рассчитывает получить на эти цели не менее 12 млрд крон (примерно €471 млн).