В Хорватии более 1,5 млн человек получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса

Количество привитых как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса в Хорватии преодолело отметку в 1,5 млн человек. Об этом сообщил в субботу журналистам директор Национального института общественного здравоохранения Крунослав Цапак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К пятнице, 2 июля, число людей, привитых как минимум одной дозой [вакцины от коронавируса], достигло 1 500 932 жителей, из них 1 132 263 человека вакцинированы двумя компонентами", - подчеркнул Цапак.

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии, где проживают около 4,1 млн человек, был подтвержден 25 февраля прошлого года. В стране зарегистрированы более 360 тыс. заболевших, свыше 351 тыс. инфицированных выздоровели, 8 212 заразившихся умерли, тестирование прошли 2 157 376 человек.