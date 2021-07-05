Швейцария объявила, что передаст налоговому управлению банковскую информацию израильтян
Налоговое управление Швейцарии уведомило десятки израильских граждан о решении удовлетворить запрос налогового управления Израиля, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
В рамках запроса Израилю будут переданы данные по принадлежащим гражданам Израиля компаниям, зарегистрированным в налоговых убежищах, а также информация о счетах в швейцарских банках.
Напомним, что в феврале 2021 года швейцарские налоговики уведомили около 120 израильтян и около 150 принадлежащих им компаний о получении запроса на раскрытие информации. Известно, что некоторые израильтяне воспользовались правом на слушания перед раскрытием информации, однако какое решение было принято по каждому из них, неизвестно.
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