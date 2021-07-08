В Британии впервые с января выявили больше 30 тыс. случаев заражения COVID-19 в сутки

Число случаев заражения коронавирусом, выявленных в Великобритании за сутки, впервые с конца января превысило 30 тыс. Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации, за сутки в стране прибавилось 32,5 тыс. инфицированных.

Власти также сообщили о 33 летальных исходах, а за последние 7 дней в среднем за сутки регистрировалось около 20 смертей.

Несмотря на рост заболеваемости, связанный с распространением особо заразного штамма "дельта", который стал в королевстве доминирующим, руководство страны планирует отменить подавляющее большинство коронавирусных ограничений 19 июля.

По последним данным, уже 86,4% совершеннолетних жителей королевства (45,5 млн человек) получили первую дозу вакцины от коронавируса. Полностью привиты 34 млн человек.