Комитет ВОЗ заявил о вероятности появления более опасных штаммов коронавируса
Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, предупредил международное сообщество о весьма вероятном появлении и распространении на планете новых, более опасных штаммов коронавируса. Об этом сообщил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, проинформировавший журналистов о рекомендациях комитета, который провел свое восьмое заседание 14-15 июля, Trend со ссылкой на ТАСС.
"Комитет предупредил о высокой вероятности появления и глобального распространения новых и, возможно, более опасных разновидностей COVID-19, вызывающих обеспокоенность, которые, вероятно, будет еще сложнее контролировать", - сказал он.
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