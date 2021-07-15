Комитет ВОЗ заявил о вероятности появления более опасных штаммов коронавируса

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, предупредил международное сообщество о весьма вероятном появлении и распространении на планете новых, более опасных штаммов коронавируса. Об этом сообщил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, проинформировавший журналистов о рекомендациях комитета, который провел свое восьмое заседание 14-15 июля, Trend со ссылкой на ТАСС.

"Комитет предупредил о высокой вероятности появления и глобального распространения новых и, возможно, более опасных разновидностей COVID-19, вызывающих обеспокоенность, которые, вероятно, будет еще сложнее контролировать", - сказал он.