EMA заявило, что для оценки "Спутника V" используют те же критерии, как для других вакцин
Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) применяет для оценки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" те же критерии, что и для других вакцин. В этом заверил в четверг на брифинге глава департамента EMA по клиническим испытаниям и производственному процессу Фергюс Суини, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Вакцина "Спутник V" по-прежнему находится на стадии последовательной экспертизы, - отметил он. - Мы находимся в процессе оценки препарата". "Подход ко всем вакцинам одинаков, и мы с нетерпением ожидаем результатов", - добавил специалист.
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