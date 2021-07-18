Меркель посетила наиболее пострадавшие от наводнения районы на западе Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила в воскресенье наиболее пострадавшие от разрушительного наводнения районы на западе Германии. Об этом сообщил телеканал Welt, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава правительства в середине дня прибыла в коммуну Шульд в районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), где наводнение привело к обрушению жилых домов. Только в этом районе погибли как минимум 110 человек, пострадали не менее 670. Она пообщалась со спасателями и пожарными, работающими на месте ЧП.

Меркель сопровождает премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер. Канцлер посетила также город Аденау и в скором времени выступит там перед прессой.

На этой неделе ливни, которые шли с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар и Мозель, а также небольшие реки - помимо Эрфта это Зауэр, Прюм, Нимс, Киль. От последствий разгула стихии погибли более 150 человек, в основном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.