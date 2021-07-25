Более 800 га растительности сгорело в результате пожара на юге Франции
По меньшей мере 800 га растительности сгорело в результате пожара в департаменте Од на юге Франции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили пожарные службы.
Из-за пожара некоторые области Франции, Испании и Португалии почти на час остались без электричества.
В операции по тушению огня принимают участие около 500 пожарных. В связи с жаркой погодой и сильным ветром на юге страны власти призвали местных жителей не разжигать в лесу огонь и полностью тушить окурки сигарет перед тем, как их выбросить.
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