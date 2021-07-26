Суд оставил в силе приговор гражданину Франции за попытку контрабанды военных раций в США

Европа 26 июля 2021 12:17 (UTC+04:00)
Суд оставил в силе приговор гражданину Франции за попытку контрабанды военных раций в США

Суд оставил в силе приговор гражданину Франции и Северной Македонии Тони Стефановски, осужденного в Москве за попытку вывезти военные радиостанции из России в США. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, передает Trend.

"Обвинительный приговор Пресненского районного суда Москвы в отношении 59-летнего гражданина Французской Республики и Республики Северная Македония Тони Стефановски за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Приготовление к контрабанде военной техники"), вступил в силу", - говорится в сообщении.

В феврале Пресненский суд приговорил Стефановски к двум годам и одному месяцу колонии общего режима. Мужчина признал свою вину полностью. Он планировал незаконно вывезти из РФ два комплекта портативных военных радиостанций Р-187-П1 "Азарт". Они предназначались для президента частной охранной фирмы AG Global Inc. в США Джорджа Энтони Олвена, который обещал заплатить за это оборудование $30 тыс. Посредником сделки выступил бывший сотрудник одного из российских спецподразделений Алексей Семука. Позже он сообщил о готовящейся контрабанде в ФСБ, после чего и был задержан Стефановски.

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