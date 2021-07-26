В Чехии почти в 90% случаев заражения коронавирусом выявлен дельта-штамм

Вариант коронавируса "дельта" доминирует в Чехии. Почти в 90% случаев заражения медики выявляют именно данный штамм. Со ссылкой на входящий в систему национального Минздрава Государственный институт здравоохранения об этом сообщило в понедельник Чешское радио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чешские медицинские лаборатории с 9 по 23 июля исследовали 2 186 положительных образцов коронавируса. В 87% из них был выявлен дельта-штамм. Еще в 20 случаях был обнаружен вариант "дельта-плюс".