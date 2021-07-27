На западе Германии произошел сильный взрыв

По меньшей мере два человека пострадали, пятеро числятся пропавшими в результате мощного взрыва, произошедшего во вторник утром на территории центра по утилизации отходов в городе Леверкузен на юге федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении компании Currenta GmbH & Co. OHG, под управлением которой находится предприятие, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В результате происшествия пострадали несколько сотрудников, по крайней мере двое из них получили серьезные травмы. Пятеро сотрудников на данный момент числятся пропавшими", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 9:30 по местному времени на химическом предприятии, расположенном на территории промзоны Chempark в районе Висдорф (город Леверкузен) произошел сильный взрыв. Сначала очевидцы и ряд СМИ указывали, что речь шла об одном из объектов германской химико-фармацевтической компании Bayer. Однако впоследствии представитель фирмы опроверг эту информацию, заверив, что объекты компании не пострадали. По уточненным данным, предприятие, где произошел взрыв, находится под управлением компании Currenta GmbH & Co. OHG.

В настоящее время причина случившегося не установлена, ведется расследование. Полиция Леверкузена предупредила жителей о необходимости держать двери и окна закрытыми, а также призвала не покидать свои дома. Издание FOCUS Online ранее сообщало, что был закрыт участок автомагистрали в районе Леверкузена по направлению в Кельн.