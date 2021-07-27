В ЕС поприветствовали восстановление канала связи между КНДР и Южной Кореей

Евросоюз приветствует договоренность лидеров КНДР и Республики Корея о восстановлении работы прямой линии связи между Сеулом и Пхеньяном. Об этом во вторник сообщила в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы приветствуем возобновление линий связи между Республикой Корея и Северной Кореей. Это важная мера укрепления доверия. ЕС готов поддержать новые дипломатические инициативы между сторонами", - сказала она.

Администрация президента Республики Корея Мун Чжэ Ина сообщила о том, что глава государства и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились возобновить работу прямой линии связи между Сеулом и Пхеньяном, а также условились способствовать восстановлению доверия и укреплению двусторонних отношений. По ее данным, главы двух государств с апреля нынешнего года неоднократно обменивались посланиями. Подчеркивается, что именно благодаря этим контактам удалось договориться о восстановлении канала связи, от которого в 2020 году в одностороннем порядке отказался Пхеньян.