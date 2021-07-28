МИД Великобритании призвал защищать завоевания демократии в Тунисе

МИД Великобритании призвал власти Туниса отстаивать завоевания демократии и репутацию страны, урегулировав противоречия, возникшие после роспуска парламента президентом страны Каисом Саидом. Соответствующее заявление было распространено ведомством во вторник вечером, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенное Королевство пристально следит за ситуацией в Тунисе. Мы уверены, что справиться с текущими вызовами возможно лишь при соблюдении принципов демократии, прозрачности, уважении прав человека и свободы слова, - отметили в Форин оффисе. - Мы призываем все стороны защищать репутацию открытого и толерантного общества, которой обладает Тунис, а также демократические завоевания революции 2011 года".