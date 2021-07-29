Продажи Nestle в первом полугодии выросли на 1,5%

Продажи концерна Nestle SA, одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков, в первом полугодии выросли на 1,5% в годовом выражении — до 41,755 миллиарда швейцарских франков (45,6 миллиардов долларов). Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в отчете компании.

Органический рост продаж составил 8,1%, сообщается в релизе.

При этом продажи в регионе Северной и Южной Америки снизились за указанный период на 3,1% — до 16,162 миллиарда франков (17,7 миллиарда долларов).

Объем продаж в зоне EMENA (Европа, Ближний Восток, регион Северной Африки) составил 10,214 миллиарда франков (11,2 миллиарда долларов), поднявшись на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В регионе Океания, Азия и Африка южнее Сахары продажи выросли на 1,5% — до 10,21 миллиарда франков (также около 11,2 миллиарда долларов).

Nestle прогнозирует органический рост продаж по итогам года в 5-6%.

Швейцарской Nestle, основанной в 1866 году, принадлежит более 400 фабрик в 83 странах. Свою продукцию в Россию она начала поставлять в конце XIX века, а представительство открыла в 1995 году.