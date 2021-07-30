Торговый флот Британии сообщил о нападении на судно у берегов Омана
Морская торговая организация Соединенного Королевства сообщила о нападении на судно у берегов Омана в Аравийском море. Информация опубликована на сайте организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, нападение произошло вечером в четверг. Информация о типе судна и другие детали пока не приводятся.
Начато расследование инцидента.
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